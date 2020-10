Lutto gravissimo Checco Zalone, morto Mirko Toller a soli 16 anni

L’attore e comico pugliese Checco Zalone ha subito un gravissimo lutto: è morto a soli 16 anni lo youtuber Mirko Toller.

Sono passati 4 anni da quando Checco Zalone e Mirko Toller si sono incontrati per la prima volta. In quella occasione lo youtuber ed il comico hanno girato assieme uno spot in favore della ricerca sulla Sma (abbreviazione per la Atrofia muscolare spinale). Si tratta di una malattia genetica rara che colpisce un neonato su 10.000 e che ne causa la paralisi. La sma, infatti, attacca le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale, quelle da cui partono i nervi diretti ai muscoli e dunque gli impulsi motori.

Lo spot per la ricerca ha dato al piccolo Mirko, allora solo 12 enne, una discreta notorietà sul web, tanto che subito dopo era nato un fan club a lui dedicato. Il ragazzo viveva la sua condizione con positività e cercava in ogni modo di vivere al meglio la propria vita. Da qualche anno a questa parte aveva anche aperto il canale Youtube ‘Mirko e Linda Show’. si trattava di un canale in cui lui e la sorella parlavano ironicamente di vari temi tra i quali anche il calcio e le serie tv.

Morto Mirko Toller, il dolore di Checco Zalone: “Continua a sorridere”

Dopo il primo spot tra Mirko e Checco si era instaurato un bel rapporto, tanto che nel 2017 i due avevano girato un altro video insieme. Oggi lo youtuber è morto a soli 16 anni e la notizia ha lasciato un profondo dolore nell’attore pugliese. Questo il messaggio di cordoglio che ha scritto sui social nelle scorse ore: “Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno”.

Anche la presidente dell’associazione Famiglia Sma, Daniela Lauro, ha voluto commentare la precoce scomparsa di Mirko: “Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Ci sono dolori che conosciamo troppo bene e che non vorremmo mai più provare, soprattutto non vorremmo che nessuna famiglia provasse più. Il nostro meraviglioso Mirko non è più con noi. Sono ore di grande dolore per tutti noi. Il nostro abbraccio e pensiero va alla sua famiglia. Ciao Mirko, il tuo sorriso ci illuminerà per sempre. Noi non smetteremo di sorridere e lottare”.