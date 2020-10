Luca Ward, il dramma vissuto con la moglie Giada: “Abbiamo perso un figlio”. Tutti commossi di fronte al racconto del famoso doppiatore e attore.





Qualche tempo fa Luca Ward, ora impegnato come concorrente di Tale e quale show, è stato ospite del programma di Caterina Balivo. Il doppiatore è stato intervistato dalla conduttrice dello show di Rai 1 e ha raccontato qualcosa di molto intimo legato alla propria vita privata.

Leggi anche –> Luca Ward: chi è l’attore e doppiatore italiano, carriera e vita privata

Leggi anche –> Luca Ward fa impazzire il pubblico di “Vieni da me” con la sua voce

Luca Ward, la confessione ospite di Caterina Balivo: “Ho perso un figlio”

Questo pomeriggio il doppiatore e attore di origini romane Luca Ward ha commosso tutto il pubblico televisivo e certamente ha sortito lo stesso effetto anche sulla conduttrice del programma di Rai 1 Vieni da me. Caterina Balivo infatti si è mostrata visibilmente toccata dal racconto che il doppiatore ha deciso di fare a tutto il pubblico in studio e a casa. Ward ha infatti raccontato un episodio molto intimo legato alla propria vita privata. Un dramma che ha lasciato il segno sul suo cuore.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il doppiatore dalla voce inconfondibile e amatissimo dal suo pubblico ha iniziato l’intervista raccontando della propria carriera e della propria vita privata. Proprio legando in discorso a questa sfera più intima della propria vita, Ward ha inoltre raccontato qualcosa accaduto nel suo passato che lo ha colpito profondamente.

Ward è attualmente sposato con l’attrice Giada Desideri, con la quale ha avuto due figli. Il doppiatore in un momento della propria intervista ha però affermato: “C’era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone”. L’attore ha poi continuato: “Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino, è successo 3-4 anni fa. Lei ho visto che non ci era rimasta proprio bene, ho detto Oddio un altro? Perché sì ci pensi, poi però riflettendoci ho detto: Ma sì io vengo da una famiglia numerosa, ma qual è il problema? Poi alla fine i figli portano anche fortuna”. “Poi però purtroppo dopo poche settimane è andato via”, ha infine ammesso Ward. E la commozione a quel punto ha coinvolto tutti, anche la conduttrice del programma.