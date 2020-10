Luca Ward, chi è la moglie Giada Desideri: età, foto, lavoro

Giada Desideri è una delle attrici più conosciuti e amate nel panorama italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Bellissima, bravissima, baciata dalla fortuna nel lavoro e in amore: Giada Desideri è una delle attrici più conosciuti e amate del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano e la moglie del celebre attore e doppiatore italiano Luca Ward, che ha sposato nel 2013. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giada Desideri

Giada Desideri, all’anagrafe Maria Giada Faggioli, è nata a Roma il 15 gennaio 1973. A 13 anni viene scoperta da un fotografo della Ford Model Agency di New York, e in seguito Luigi Comencini la sceglie per interpretare il ruolo di Crisolinda nel film Un ragazzo di Calabria (ma nei titoli di testa viene presentata come Giada Faggioli). Nel 1990, dopo aver studiato recitazione a Los Angeles, partecipa a una commedia teatrale scritta da Valeria Moretti e curata da Lucia Poli, e successivamente debutta in televisione nella seconda serie de I ragazzi del muretto.

Nel 1994 Giada Desideri torna a Los Angeles dove studia al Lee Strasberg Theatre Institute per due anni, e nell’agosto 1996 entra nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Claudia Costa. Prende quindi parte a numerose fiction tv, tra cui Non lasciamoci più, Dio vede e provvede, Una donna per amico 2 e Don Matteo 3. Ha avuto la nomination alla Telegrolle per il ruolo avuto in A casa di Anna, nel quale interpreta il ruolo della figlia di Anna accanto a Virna Lisi. E apparsa su Rai Uno anche nelle serie tv Gente di mare (2005) e Gente di mare 2 (2007). Tra i film ricordiamo infine Un caso d’amore di Riccardo Sesani (1996), L’anno mille di Diego Febbraro (2008) e Animanera di Raffaele Verzillo (2008).

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2006 Giada Desideri è la compagna di Luca Ward, celebre doppiatore e attore, dal quale ha avuto due figli, Lupo e Luna. I due si sono sposati con una doppia cerimonia, il 7 luglio 2013 in Campidoglio e il 10 a Fregene.

