A seguito di un incidente stradale avvenuto nel corso della notte ci sono diversi feriti ed anche dei morti. I dettagli sul terribile dramma.

È avvenuto un incidente stradale estremamente grave nella tarda serata di ieri. E purtroppo ci sono anche delle vittime, con il computo totale dei morti che riferisce di due persone rimaste uccise. Teatro dello scontro un tratto della Strada Statale E 45, situato in un tratto compreso fra le località di Pantalla e Marsciano, in Umbria. Siamo nella provincia di Perugia. Sono tre i veicoli rimasti coinvolti in questo incidente stradale e che ha coinvolto diverse persone. Oltre ai due morti accertati risultano esserci anche altri 7 individui che hanno rimediato delle ferite di diversa entità. Subito sono intervenuti i membri del personale sanitario del 118 a seguito di una segnalazione urgente. Assieme alle ambulanze – ben 5 – hanno fatto il loro arrivo sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. Sarebbero tre i veicoli coinvolti e si sa che una delle persone decedute aveva solamente 22 anni. Per quanto riguarda i superstiti, risultano tutti ricoverati all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.