Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi attacca Guenda Goria: “Tua madre…”

Ancora discussioni accese all’interno della casa del Grande Fratello Vip: questa volta lo scontro vede protagonisti Tommaso Zorzi e Guenda.

Se c’è una caratteristica che ha contraddistinto queste prime settimane di Grande Fratello Vip è sicuramente l’alta tensione tra le mura della casa. Tra i coinquilini, infatti, si accendono spesso gli animi e le discussioni portano a delle conflittualità che non sempre si risolvono a discussione ultimata. La scorsa settimana la grande protagonista è stata la modella Franceska Pepe. Nei suoi primi giorni di permanenza, infatti, si è fatta notare per un carattere fumantino e per il suo modo di dire le cose senza peli sulla lingua.

La vivacità e la scarsa attitudine a conformarsi alle regole ha portato Franceska a scontrarsi con tutti i coinquilini, in particolar modo venerdì scorso, quando la modella ha litigato con tutti in una volta. Il suo avversario principale, però, è stato l’influencer Tommaso Zorzi, con cui le discussioni sono state molto accese. Proprio quest’ultimo è il protagonista della lite che è andata in scena oggi pomeriggio a poche ore dalla diretta serale.

Lite tra Tommaso Zorzi e Guenda Goria: “Se non fosse per tua madre…”

Tutto è cominciato quando Guenda ha cominciato a raccontare di come la madre fosse una figura ingombrante per la sua carriera e nella vita. Parole che non sono sfuggite all’influencer, il quale l’ha interrotta dicendo: “Forse non saresti qui se non fosse per lei, per tua madre”. Guenda non ci sta e risponde all’insinuazione di Tommaso Zorzi spiegando com’è andato il provino per il Grande Fratello: “Siamo state prese come concorrenti individuali, non mi sento affatto un’appendice di mia madre”. Successivamente aggiunge una stoccata che probabilmente è riferita proprio a Tommaso: “Il mio curriculum è forse più nutrito di molti altri inquilini della Casa”.