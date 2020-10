Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “E’ gay”

Durante una discussione nella casa del GF Vip, sembra che Adua Del Vesco abbia confidato a Dayanne Mello che Massimiliano Morra è gay.

Questa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere ricordata come quella dei coming out. Settimana scorsa, in prima serata ed in diretta, l’attore e sex symbol Gabriel Garko ha letto una lettera strappalacrime con la quale lasciava intendere di aver tenuto nascosto il suo orientamento sessuale per tanto tempo. Un segreto che era sfuggito di mano all’attore in questi ultimi mesi, visto che era stato paparazzato in compagnia di un amico in atteggiamenti complici.

A conoscenza di quel segreto con ogni probabilità era anche la sua ex fidanzata Adua Del Vesco, alla quale l’attore chiedeva se si fosse divertita a vivere quella “favola fasulla“. L’ammissione di Gabriel è stata accolta con favore dagli appassionati del Grande Fratello ed in generale dagli italiani, i quali hanno apprezzato il coraggio mostrato dall’attore. In queste ore sta girando un’indiscrezione sull’orientamento sessuale di un altro ex fidanzato di Adua: Massimiliano Morra.

Adua Del Vesco ha rivelato a Dayanne che Massimiliano Morra è gay?

Le voci sono partite proprio da una frase sussurrata da Adua Del Vesco. L’attrice stava parlando con due coinquiline di qualcosa accaduto la sera prima e spiegava il perché di un comportamento tenuto da Patrizia De Blanck. Dayanne, però, non riusciva a capire a cosa si riferisse così l’attrice siciliana si è avvicinata al suo orecchio e le ha sussurrato qualcosa. I microfoni hanno registrato tutto e durante l’ultima puntata di ‘Pomeriggio Cinque‘ viene suggerito che possa aver detto: “E’ gay”, in riferimento a Massimiliano Morra.

Al momento non è chiaro se Adua abbia detto davvero questo. Con ogni probabilità durante la puntata di questa sera Alfonso Signorini cercherà di indagare con l’attrice o di chiedere spiegazioni a Massimiliano. Si tratterebbe di una rivelazione clamorosa, anche perché al momento Morra è fidanzato con una bella ragazza bionda, si tratta di una relazione finta?