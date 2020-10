By

La vita privata del noto conduttore Giorgio Mastrota, chi è Flo Gutierrez moglie del re delle televendite.

La conosciamo come Flo Gutierrez, ma è il diminutivo di Floribeth Gutierrez. Quello che sappiamo di lei è che da qualche tempo è la nuova moglie del re delle televendite Giorgio Mastrota. In realtà, i due stanno insieme da moltissimi anni, ma il loro matrimonio, avvenuto a Bormio, non è altrettanto datato.

In passato, il re delle televendite ha avuto un’altra moglie, ben più famosa all’epoca. Nel 1992, ha infatti sposato la showgirl Natalia Estrada. I due si erano conosciuti a Telecinco e hanno avuto una figlia, Natalia jr. Quest’ultima – oggi 24enne – li ha anche fatti diventare nonna per la prima volta qualche tempo fa.

Chi è Flo Gutierrez, la moglie di Giorgio Mastrota lontana dai riflettori

Successivamente, il conduttore ha avuto Federico, 18 anni, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa; Matilde, 7 anni, e Leonardo, che ha quasi tre anni, nati dall’attuale relazione con Flo Gutierrez, che solo successivamente ha poi sposato. La donna è stata campionessa sudamericana di alpinismo. Proprio a questa passione ha dedicato molto tempo della sua vita, mentre al contrario è sempre rimasta abbastanza lontana dai riflettori.

Rari sono dunque anche i momenti di vita privata condivisa sui social network dal conduttore, mentre lei al contrario non ha non ha nemmeno dei canali social condivisi. La loro storia dura comunque da almeno otto anni e il numero otto è ricorrente: ci sono infatti voluti anche otto mesi di corteggiamento a Giorgio Mastrota per riuscire a convincere la donna.