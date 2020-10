La vita privata del re delle televendite Giorgio Mastrota, chi è la figlia Natalia: lo ha fatto diventare nonno.

Nata nel maggio del 1995, Natalia Mastrota è la figlia del noto conduttore televisivo, Giorgio Mastrota, il re delle televendite, e della sua prima moglie, la showgirl spagnola Natalia Estrada. Proprio come la madre, che ha fatto una scelta di vita diversi anni fa, anche Natalia jr. preferisce stare lontana dai riflettori.

In realtà, la giovane ha una grande forza d’animo e le idee chiare: da oltre dieci anni pratica sci alpino, ha fatto le prime gare a 16 anni e addirittura a 18 ha partecipato alla Coppa del mondo. Attualmente vive a Chamonix con il suo fidanzato, Daniel Castillo, che fa lo scalatore.

La figlia Natalia e il rapporto con il padre, Giorgio Mastrota

La coppia ha avuto un figlio di nome Marlo, per cui Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono due giovanissimi nonni. Qualche settimana fa, è nato Sasha. “Mio figlio ha compiuto il miracolo di riunire la famiglia. Al risveglio, avevo tutti qui: mio padre, la sua compagna e i figli, mia madre e il compagno, nonni e suoceri. In armonia”, aveva raccontato la neo mamma a DiPiù Tv. Del resto come rivelato da Mastrota, i rapporti tra lui e la ex moglie non sono stati dei migliori, ma “siamo stati attenti a Natalia, abbiamo avuto l’affido congiunto di Natalia, i bambini ne soffrono sempre”.

Natalia Mastrota, qualche tempo fa, è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport e ha spiegato: “Volevo fare la guida alpina, ma poi ho incrociato un gruppo di sci alpinisti e mi hanno chiesto di provare. Ho cominciato a fare gare, puntavo in alto perché sono una competitiva, non pensavo che andasse tutto così in fretta”. Pur tenendo molto alla sua riservatezza, Natalia jr. ha un profilo Instagram pubblico, con oltre 10mila follower.