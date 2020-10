By

La vita privata di Giorgio Mastrota, che fine ha fatto l’ex moglie Natalia Estrada: cosa fa dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo.

Classe 1972, Natalia Estrada è stata una ballerina e showgirl che ha conosciuto un grande successo sia in Spagna che in Italia. Qui è stata lanciata dalla trasmissione Discoring, rivolta al pubblico giovanile, poi a soli 20 anni ha condotto la versione spagnola di Bellezze al bagno su Telecinco, Bellezas al agua.

Leggi anche –> Giorgio Mastrota: chi è il conduttore e re delle televendite

L’anno dopo l’esordio in Italia, al fianco del marito Giorgio Mastrota, nel programma Il gioco delle coppie, in onda su Rete 4. La loro fu una storia molto importante, che tenne banco per anno sulle pagine dei rotocalchi, fino alla separazione, avvenuta nel 1998, dopo appena cinque anni di matrimonio.

Leggi anche –> Giorgio Mastrota, l’annuncio in tv: “Mi sposo. Ma non invito Natalia Estrada”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa fa Natalia Estrada dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo

La coppia ha avuto anche una figlia, che si chiama Natalia, proprio come la madre. Natalia Estrada, negli anni, ha ottenuto la conduzione di diverse trasmissioni, come Grandi magazzini, ideato da Mike Bongiorno. Il vero successo lo conosce poi quando partecipa al film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni. Successivamente partecipa a diverse altre trasmissioni televisive e si lancia anche nel mondo della musica. Duetta infatti con Claudio Baglioni, nella canzone Orzowei, contenuta nel disco Anime in gioco.

La carriera musicale non si ferma lì: partecipa al Festivalbar con il brano Banana y Frambuesa, versione in spagnolo di Banane e lampone di Gianni Morandi e incide l’EP Quiero cantar. Prosegue anche nelle sue esperienze televisive, oltre che con qualche passaggio al cinema. In ogni caso, la sua popolarità va scemando. Nel 2006, è tornata al cinema con il film Olé di Carlo Vanzina,poi prende parte a ¡Mira quién baila!, versione spagnola di Ballando con le stelle, quindi lascia il mondo dello spettacolo. Oggi è un’appassionata di equitazione e partecipa ad alcune competizioni internazionali di reining. Conosce Andrea (Drew) Mischianti, suo compagno nella vita, e apprende la tecnica del ranch roping. Oggi Natalia Estrada e il compagno gestiscono Mischianti un maneggio a Cortazzone, nell’astigiano.