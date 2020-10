News Gabriel Garko fidanzato. Perché è uscito allo scoperto così tardi? È l’attore stesso a parlarne facendo delle confessioni profonde.

Nella giornata di sabato 3 ottobre 2020 a ‘Verissimo’ Gabriel Garko parlerà del suo fidanzato passato. Il famoso attore ed ex modello ha svelato che gli piacciono gli uomini ed al cospetto di Silvia Toffanin ha detto apertamente che pur 11 anni ha intrattenuto una relazione con un certo Riccardo. “L’ho amato intensamente”.

Gabriel Garko fidanzato la verità dell’attore

Poi è arrivato Gabriele Rossi, ballerino ed attore, con il quale pure tutto quanto è finito da tempo. In molti però ricordano Gabriel Garko per il suo fidanzamento di lungo corso con Eva Grimaldi. Con lei i rapporti sono rimasti molto buoni, tanto che lui le ha fatto pure da testimone di nozze quando Eva si è sposata con Imma Battaglia, il 19 maggio 2019. I due furono legati dal 1997 al 2001. Riccardo fu il primo amore maschile di Gabriel Garko. “Circa 14 anni presi casa lontano da tutto e tutti, per andare a vivere con lui. Però quella fu una situazione falsata. Spesso fingevamo di arrivare e di andare via dalle cene con gli amici in momenti diversi, per non fare capire che stessimo insieme”.

“Ora mi sento veramente libero”

Il coming out di Gabriel secondo alcuni è arrivato dopo troppo tempo, con un colpevole ritardo. E c’è chi accosta tutto questo alla vicenda relativa alla agenzia Ares, della quale si sta parlando in questi giorni in seguito alle affermazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Da par suo, Garko spiega che ha vissuto così a lungo sul set da essersi cucito addosso un altro personaggio. “Se hai certe preferenze non può fare l’attore, il sistema te lo impone e devi fingere allora. Ora però ho gettato via la maschera, da tre anni e mezzo mi sento libero”.

“Sempre aiutato e compreso dalla mia famiglia”

La famiglia gli ha sempre mostrato sostegno: “I miei genitori e le mie sorelle lo hanno sempre saputo”. Con Eva Grimaldi il rapporto è durato anche più a lungo del fidanzamento. “Per 8 anni ci siamo sostenuti, anche come una coppia vera. Mancava solo il rapporto fisico tra noi e davvero avrei potuto sposarla. Con Gabriele pure è finita ma siamo rimasti in ottimi rapporti”. Ed oggi Gabriel ha un nuovo compagno, del quale però non ha voluto dire nulla.

