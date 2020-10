Fiorentina Sampdoria Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Fiorentina e Sampdoria è l’anticipo della terza giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con la terza giornata di campionato che si apre oggi e si prevede davvero ricca di sorprese, dopo il rinvio della partita tra Genoa e Torino. Stasera alle 20.45 si affrontano in un match dalla grande storia e tradizione le compagini di Fiorentina e Sampdoria.

I Viola vengono da una sconfitta di misura in extremis contro l’Inter, dopo essere andati in vantaggio per ben due volte: rocambolesco il 4-3 rimediato a San Siro una settimana fa. I blucerchiati sono in crisi di risultati e hanno perso in rimonta contro il Benevento neo promosso.

Precedenti di Fiorentina Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e la Sampdoria è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono 122 le sfide totali nella massima serie tra Fiorentina e Sampdoria, con il bilancio che al momento pende a favore dei Viola. Infatti hanno vinto 43 sfide, la Sampdoria 34, mentre i pareggi sono stati 45. Lo scorso anno, sia all’andata che al ritorno si impose la Fiorentina, che addirittura a Marassi rifilò ai blucerchiati un cinque a uno in trasferta che difficilmente dimenticheranno.

Fiorentina Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Iachini e Ranieri hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Kouame.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Bonazzoli.