Federica Pellegrini è incinta? La foto Instagram che fa sognare i fan

Federica Pellegrini fa sognare i fan con un post Instagram in cui pubblica la foto del suo ventre: è incinta?

Conclusa la lunga e tortuosa storia d’amore con Filippo Magnini, la bella regina italiana del nuoto, Federica Pellegrini, ha trovato nuovamente l’amore con Matteo Giunta. La coppia ha ufficializzato la relazione all’inizio del 2020 e da allora non sono più giunte voci o novità riguardanti la nuova coppia. Dopo mesi di silenzio a romperlo ci ha pensato la stessa Federica Pellegrini, pubblicando una foto ed un commento criptici che da qualche ora stanno alimentando commenti e ipotesi.

L’ultimo post apparso sul profilo della campionessa di nuoto, infatti, contiene uno scatto del suo ventre con focus sul suo ombelico. Proprio l’ombelico sembra essere il perno del messaggio che la nuotatrice vuole mandare ai propri follower, visto che accanto allo scatto scrive una citazione della famosa canzone di Jovanotti ‘L’ombelico del mondo‘ che recita: “Centro nevralgico del nuovo mondo”.

Federica Pellegrini incinta? Ecco la risposta della campionessa

Visualizza questo post su Instagram Centro nevralgico del nuovo mondo Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 1 Ott 2020 alle ore 11:56 PDT

Dato che la foto mostra il ventre era quasi inevitabile che in molti pensassero all’annuncio di una imminente maternità. Alcune delle fan hanno persino cercato di ottenere una conferma da Federica, la quale però ha risposto con un’altra domanda: “ma non ho capito una cosa!! L’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?!”. La pronta risposta della nuotatrice suona come una smentita sull’ipotesi della maternità, ma non è una smentita diretta. Tanto che le voci sulla sua presunta maternità hanno continuato a girare fino a diventare materiale di discussione su tutti i principali siti nazionali d’informazione.