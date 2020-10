Europa League sorteggio | dove vedere l’evento live in tv e sul web

News Europa League sorteggio, come fare per seguire la cerimonia sia in televisione che in diretta streaming su internet.

Aggiornamenti Europa League sorteggio. Venerdì 2 ottobre 2020 si svolgerà a Nyon, nella sede della UEFA in Svizzera, la cerimonia che culminerà con la realizzazione dei gironi della seconda competizione continentale calcistica per club. L’appuntamento è per le ore 13:00 nella Casa del Calcio Europeo, con la fase iniziale delle sei giornate in calendario fra il 21 ottobre ed il 10 dicembre prossimi. Saranno coinvolte 64 squadre ed al termine dei sei turni previsti ne rimarranno 32, che si incroceranno ai sedicesimi di finale a febbraio, Coronavirus permettendo. Inoltre ci sarà anche la premiazione di quello che sarà riconosciuto come il miglior calciatore dell’edizione 2019/2020. In lizza ci sono Romelu Lukaku dell’Inter, Bruno Fernandes del Manchester United ed Ever Banega del Siviglia, di recente passato all’Al-Shabab.

Europa League sorteggio, dove seguire la cerimonia in tv e sul web

I diritti della Europa League appartengono esclusivamente a Sky, che dunque sarà l’unica emittente a mostrare la diretta del sorteggio. Questi i canali dove avverrà il live dell’evento.

Sky Sport 24 (num. 200 satellite, 481 digitale terrestre)

Sky Sport Football (num.203 satellite).

App SkyGo per abbonati, fruibile su pc, smartphone e tablet

Pacchetto NowTv

Sito web ufficiale della Uefa

Europa League sorteggio | dove vedere l’evento in diretta

A rappresentare l’Italia ci saranno tre squadre. Si tratta della Roma e del Napoli, direttamente qualificate dopo i piazzamenti in campionato della scorsa stagione. A giallorossi ed azzurri si aggiunge il Milan, che ha superato nei giorni scorsi ben tre turni preliminari. I rossoneri hanno eliminato nell’ordine gli irlandesi dello Shamrock Rovers, i norvegesi del Bodo Glimt ed i portoghesi del Rio Ave. Quest’ultima partita è avvenuta giovedì 1° ottobre e ha visto i rossoneri prevalere solamente dopo 24 calci di rigore. La squadra di Pioli sarà inserita in terza fascia, con conseguente rischio di finire in un girone molto difficile. Roma e Napoli saranno invece teste di serie.