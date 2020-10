Enock Barwuah, chi sono i genitori Thomas e Rose: la loro storia

A differenza del fratello Mario, Enock Barwuah è cresciuto con i genitori biologici Thomas e Rose. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Lo scorso lunedì 14 settembre Enock Barwuah è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il giovane calciatore, fratello del più famoso Mario Balotelli, deve la sua fama proprio alla popolarità del celebre calciatore con il quale ha un rapporto scandito da grande affetto. Dei suoi genitori, invece, si è parlato poco finora. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit di Thomas e Rose Barwuah

Enock Barwuah è il fratello biologico di Mario Balotelli. I suoi genitori, Thomas e Rose Barwuah, diedero in affidamento Super Mario alla famiglia Balotelli quando la futura stella del calcio aveva solo 3 anni. Enock, invece, è cresciuto con i genitori biologici, la sorella Abigail, primogenita della coppia, e la più giovane Angel. Con tutti i suoi fratelli, Mario ha mantenuto un ottimo rapporto.

Thomas e Rose Barwuah, originari del Ghana, sono arrivati in Italia nel 1988. Si sono stabiliti inizialmente a Palermo (dove è nato Mario) per poi spostarsi in provincia di Brescia, dove sono cresciuti Enock, Abigail e la piccola Angel. Rare le interviste rilasciate dai coniugi Barwuah a proposito del figlio diventato un mito del pallone. Ma hanno sempre smentito l’accusa di aver “dato via il figlio”.

“Vivevamo con un’altra famiglia africana in un monolocale umido e pieno di muffa – dichiarò Rose nel 2008 -. Andai dagli assistenti sociali, feci presente che avevo un bimbo malato. Case per noi non ce n’erano; in compenso, avendo saputo che avevo un bimbo malato (Mario soffriva di problemi intestinali), mi dissero che sarebbe stato meglio affidare Mario a qualche famiglia della zona. Furono gli assistenti stessi a indicarci i signori Balotelli”.

