Elisabetta Gregoraci sta partecipando al GF Vip come concorrente. Il suo ex fidanzato e manager fa delle dichiarazioni sulla sua vita con l’ex marito Flavio Briatore.

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci è all’interno della Casa più spiata d’Italia del “Grande Fratello Vip 5” da qualche settimana e già ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla sua vita sentimentale e privata con l’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci ha parlato nella Casa di aver vissuto durante gli anni del matrimonio con l’ex Flavio Briatore, una “vita sacrificata”. Il suo ex manager e fidanzato, Francesco Chiesa Soprani, però, non sembra essere d’accordo: in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Nuovo“, il manager dei vip l’ha smentita pesantemente. L’uomo ha dichiarato di aver avuto con la showgirl dal 2005 al 2007 un rapporto non solo strettamente professionale. “Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale e proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era…Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo“, ha raccontato in una dichiarazione forte. In molti si ricorderanno di lui per essere stato legato al caso di Vallettopoli, per le cui accuse è stato prosciolto, e per la sua collaborazione con Fabrizio Corona e Lele Mora. Inoltre, era solito procurare le meteorine per Emilio Fede e svelò i rapporti sessuali avvenuti nella Villa di Arcore tra l’ex premier Silvio Berlusconi e l’allora minorenne Noemi Letizia.

Flavio Briatore commenta il flirt di Elisabetta Gregoraci

La showgirl, senza alcun accesso ad internet all’interno della Casa non potrà momentaneamente replicare alle accuse del suo ex manager e fidanzato, che ha aggiunto anche: “Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà“. Elisabetta Gregoraci ha parlato più volte del suo ex marito da quando è al “Grande Fratello Vip” e, solo poche ore fa, ha menzionato un episodio avvenuto poco dopo il funerale della madre, nel quale l’ex non le sarebbe stato vicino. Flavio Briatore è rimasto particolarmente infastidito da questi commenti, tanto da replicare criticando il flirt che è nato tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?“.

