Era il 1997 quando una giovanissima Elisabetta Gregoraci conquistò la fascia di Miss Calabria a Miss Italia. Oggi sembra un’altra persona: vedere per credere.

Ventitré anni fa, nell’ormai lontano, una giovanissima e “acerba” Elisabetta Gregoraci conquistò la fascia di Miss Calabria a Miss Italia, stregando tutti con la sua bellezza mediterranea. All’epoca la fascinosa mora sognava di lavorare in tv e non sapeva ancora quanta strada avrebbe fatto.

Elisabetta Gregoraci in versione reginetta di bellezza

I primi passi di Elisabetta Gregoraci nel mondo dello spettacolo risalgono proprio al 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, la Nostra, allora 17enne, prese parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottenne il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24º posto. In seguito intraprese una carriera come modella e sfilò, tra gli altri, per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon Von Furstenberg. Nel 1999 debuttò come attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, e nel 2000 recitò per Carlo Verdone in C’era un cinese in coma. Il resto è storia (soprattutto del gossip).

Confrontando però la sua immagine di oggi con quella di allora non si può non notare un’enorme differenza. Il décolleté sembra essere “lievitato”, e non certo per via naturale. E che dire del naso? Non è sicuramente il pezzo forte di Elisabetta Gregoraci neppure oggi, ma ai tempi di Miss Italia sembrava messo molto peggio… O no? Insomma, con gli anni è molto migliorata, diventando ancor più bella dopo la maternità. E solo per questo merita un applauso.

