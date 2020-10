Scatti Elisabetta Canalis Instagram. La ex velina è sempre straordinariamente bella ed in forma e si concede un grandioso regalo con la famiglia.

Per Elisabetta Canalis Instagram è il canale più diretto per rivolgersi ai suoi fans. La bellissima sarda originaria di Sassari da tempo vive negli Stati Uniti, dove si è sposata e dove vive. Lei ed il marito Brian Perri, facoltoso neurochirurgo di origini italiane, se ne vanno ora in Messico assieme alla figlioletta Skyler Eve. La famigliola felice aveva trascorso circa due mesi in Italia tra giugno ed agosto, proprio nella terra di provenienza di lei. Una vacanza prolungata per così tanto tempo con tutta probabilità anche dall’acuirsi della crisi sanitaria legata al Coronavirus. Che ha colpito gli Stati Uniti con particolare virulenza.

Visualizza questo post su Instagram 🇺🇸🛫————🇲🇽 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Ott 2020 alle ore 9:23 PDT

Proprio gli USA sono ad oggi la parte del mondo in assoluto con il più alto numero di contagi e di morti su tutto il pianeta. Adesso Elisabatta Canalis su Instagram informa i suoi ammiratori di avere approntato un volo con destinazione Messico. A bordo dell’aereo privato hanno preso posto parenti ed amici e la motivazione di tutto ciò è data dal compleanno della storica ex velina di ‘Striscia la Notizia’. Il compleanno di lei è caduto lo scorso 12 settembre, ed a distanza di quasi tre settimane è arrivato questo gran bel regalo.

Elisabetta Canalis Instagram, lei è sempre sensazionale

Anche Skyler Eve ha spento le candeline, compiendo 5 anni. Infatti il loro arrivo in un resort in terra messicana ha visto degli allestimenti speciali con palloncini e festoni. Ma la scena è tutta per Elisabetta, che nonostante non sia più una ragazzina, continua a mostrare un aspetto fisico davvero incredibile.

