Coronavirus, ordinanza Lazio: mascherine obbligatorie all’aperto

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’ordinanza del Lazio per quanto riguarda l’obbligo di mascherine all’aperto

A breve arriverà anche l’ufficialità per quanto riguarda l’ordinanza della Regione Lazio, che prevederà l’obbligo delle mascherine all’aperto anche durante il giorno a Roma e su tutto il territorio delle province.

Leggi anche -> Donald Trump positivo al Coronavirus, anche la moglie Melania contagiata

L’annuncio dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, venerdì 2 ottobre, durante la conferenza stampa all’ospedale Lazzaro Spallanzani. Il costante aumento dei contagi ha messo in allarme la Regione che ha subito provveduto a nuove regole ferree per la popolazione: la multa per chi verrà sorpreso in strada senza mascherina ammonterà a 400 euro.

Leggi anche-> Coronavirus, via all’iter di approvazione del vaccino AstraZeneca-Oxford

Coronavirus, l’allerta dell’assessore D’Amato

Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha parlato dell’aumento dei positivi nel Lazio: “Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale, la gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Poi ha aggiunto: “Bisogna fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione”.