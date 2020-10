La splendida Cecilia Rodriguez trova un nuovo modo per lasciare tutti quanti ammaliati e con gli occhi a forma di cuoricino.

Piace sempre a tutti Cecilia Rodriguez. Merito ovviamente della sua affascinantissima presenza. La bellissima modella sudamericana ama apparire al top delle sue capacità di seduzione e di femminilità e riesce sempre a lasciare il segno. Migliaia e migliaia sono gli ammiratori che sul suo profilo Instagram le stanno rilasciando complimenti e ‘mi piace’ in serie. E lei vede accrescere ancora di più la sua immagine. Oramai la ‘Chechu’ non è più ‘la sorella di’. Lei e Belen Rodriguez fanno sostanzialmente le stesse cose ma sono entrambe delle stelle capaci di brillare di luce propria.

Questo 2020 sia per Cecilia che per Belen non è stato il massimo da un punto di vista sentimentale. Ma se quest’ultima ha vissuto suo malgrado un cambiamento importante, dal quale comunque sembra essersi già ripresa con un nuovo amore (il suo hair stylist di fiducia Antonino Spinalbese, n.d.r.) per Cecilia la crisi della quale i giornali di gossip e la stampa di cronaca rosa hanno parlato ad un certo punto si è risolta con il volgere della fine dell’estate. Lei ed il suo fidanzato Ignazio Moser hanno vissuto una difficoltà nella loro vita di coppia, e questo non si può negare. Al punto che entrambi hanno trascorso in posti diversi le rispettive vacanze estive. Adesso comunque tutto è rientrato e tutti e due sono riapparsi vicini, felici e sorridenti.

Cecilia Rodriguez, su Instagram incanta tutti

