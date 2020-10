Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi fa qualcosa di straordinario per lei proprio mentre la showgirl e ballerina è impegnata a Tale e quale show.

Carmen Russo sta riscuotendo molti consensi a Tale e quale show. La ballerina si esibisce sempre con grande gioia, ma anche con la preoccupazione per il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria di 7 anni.

Leggi anche –> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi, senza lavoro da febbraio

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Russo ha spiegato quanto straordinario sia l’apporto del marito alla loro vita famigliare: “Enzo in questo momento sta facendo il papà a tempo pieno e io, non appena rientro a casa dalle prove del programma, non ho occhi che per la mia bambina che quest’anno frequenta la terza elementare”.

Leggi anche –> Carmen Russo, si allarga la famiglia: una “sorellina” in arrivo per Maria

La ballerina poi aggiunge: “L’amore di mio marito e di mia figlia mi dà la grinta giusta per affrontare qualsiasi cosa”.

Chi è Carmen Russo

Carmen è nata a Genova il 3 ottobre 1959. Prima di tutto è una ballerina, ma nella sua vita artistica è stata anche attrice, presentatrice, showgirl. La sua carriera in realtà inizia come modella e con la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza. Prende parte a molti film di genere all’inizio della sua carriera, ma anche a film importanti e d’autore come La città delle donne di Federico Fellini. Sposata con Enzo Paolo Turchi dal 1987 ha coronato in tarda età il sogno di diventare mamma della piccola Maria, un arrivo che le ha stravolto e cambiato la vita.