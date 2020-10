Carmen Russo, chi è la ballerina e showgirl: età, foto, carriera

Carmen Russo è una ballerina e showgirl italiana, pilastro della televisione italiana, che ha partecipato a fiction e reality show.

Carmen Russo, all’anagrafe Carmen Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre 195. Il padre, Giovanni Russo, è un poliziotto e la madre, Giuseppina Gherardini, ha lavorato come cassiera in un cinema. Carmen ha iniziato a ballare sin da quando era piccolissima, quando ha scoperto la sua grande passione per la danza.

LEGGI ANCHE -> Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi fa qualcosa di straordinario per lei

LEGGI ANCHE -> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi, senza lavoro da febbraio

A soli 14 anni Carmen Russo partecipa a “Miss Liguria“, conquistando il primo posto con la sua bellezza. Tenta la fortuna anche con “Miss Italia“, ma viene squalificata per la sua giovane età. Fin dagli anni ’70 inizia a crearsi il suo personaggio, facendo le prime esperienze come ballerina nei locali notturni. Negli anni ’80 posa senza veli per le riviste “Playboy” e “Playman“, che la rendono famosa in tutta Italia. Approda poi nel mondo della televisione, con lo spot pubblicitario delle caramelle Morositas e nel programma televisivo “Portobello“, di Enzo Tortora. La svolta nella sua carriera arriva quando partecipa alla celebre trasmissione “Drive In“.

LEGGI ANCHE -> Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, la triste confessione: “Siamo spaventati”

Visualizza questo post su Instagram #mariaseimia💞 @taleequaleshowrai @carloconti.tv @rai1official @carolinarey91 🌹❤️💙😘👏👏👏una grande bella avventura Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal) in data: 26 Set 2020 alle ore 9:55 PDT

Carmen Russo, la carriera e l’amore con Enzo Paolo Turchi

Tra gli anni ’90 e 2000, Carmen Russo ha recitato in diversi generi televisivi, come horror, polizieschi e commedie, lavorando anche al fianco di attori come Lino Banfi e Alvaro Vitali. Nel 2000 ha partecipato a “L’Isola dei Famosi“, arrivando ad un passo dal podio. Nel 2006 partecipa all’edizione spagnola del programma, vincendola. Nel 2008 è ospite fissa a “Buona Domenica” e conduce in tutta Italia il suo “Carmen Show“, esibendosi. Partecipa nuovamente a l’Isola nel 2009 e alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Ilary Blasi. Da settembre partecipa a “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti. Carmen ha una relazione con il collega ballerino Enzo Paolo Turchi, i due sono convolati a nozze nel 1987 e nel 2013, all’età di 54 anni, la Russo ha messo al mondo la loro unica figlia, Maria, grazie alla fecondazione assistita. Nel 2015 la coppia ha rinnovato i loro voti, da un’idea sorta proprio dalla figlia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!