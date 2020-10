Barbara Cola, chi è la cantante e attrice: età, foto, carriera

Barbara Cola è una cantante e attrice italiana con una lunga carriera alle spalle e ha collaborato coi più grandi nomi della musica italiana.

Barbara Cola è nata a Bologna l’8 febbraio 1970. Ha iniziato a studiare canto e pianoforte dall’età di 15 anni ed è riuscita grazie a questa passione a superare la sua timidezza che le impediva di relazionarsi bene con i suoi compagni di scuola.

A diciotto anni ha deciso di intraprendere gli studi di recitazione, riuscendo a coltivare un’altra grande passione. Poi, si è iscritta alla scuola di teatro “Colli” di Bologna ed insieme a un quartetto vocale si è formata come interprete, eseguendo brani della tradizione dal blues al jazz. Barbara Cola ha una lunga carriera col canto, iniziata già negli anni ’90. Il suo primo lavoro è stato come vocalist per Gloria Gaynor e Jean Rich. Ha partecipato nel 1992 al “Festival di Castrocaro” con il brano Tutto il bene del mondo, arrivando in finale. Ha lavorato al disco “Liberatemi” di Biagio Antonacci e, nel 1993 e 1994 è diventata vocalist di Gianni Morandi, accompagnandolo nel suo tour europeo da 300 date, cantando più volte insieme.

Barbara Cola, carriera e Tale e Quale Show

Insieme a Gianni Morandi, Barbara Cola ha ottenuto grandi soddisfazioni: ha cantato con lei Grazie perché, nella trasmissione di Mike Buongiorno, “Festival italiano“. E’ stata inserita nel programma “Mi ritorni in mente” di Red Ronnie e, in seguito, Morandi è diventato suo produttore artistico per il suo primo album.

Nel 1995, si esibisce nuovamente con Morandi con il brano In amore al “Festival di Sanremo“, classificandosi secondi. Ha doppiato nelle parti cantate il personaggio di Megara nel film Disney del 1997, “Hercules“. Nello stesso anno ha interpretato il brano Imagine di John Lennon insieme a Morandi in mondovisione. Ha recitato anche a teatro ne “I Promessi Sposi” e ad altre produzioni. Dopo anni di silenzio discografico, ha pubblicato il singolo A mezz’aria nel 2017. E’ attualmente tra i concorrenti di “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti.