È l’emblema della felicità Aurora Ramazzotti. Il suo profilo personale Instagram si arricchisce di nuovi, splendidi scatti.

Su Instagram Aurora Ramazzotti si fa vedere sempre al massimo. Da intendere come bellezza e come buonumore. La giovane figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ne approfitta per inquadrare spesso questo o quel momento particolare della sua quotidianità. Ed eccola allora vederla mentre si allena in casa, mentre riassetta e fa le pulizie o mentre è alle prese con qualche bell’animaletto. Di recente l’abbiamo vista in versione apicultrice, mentre prova una esperienza che non è propria a tutti.

Aurora Ramazzotti, che amore con il suo Goffredo

Ma gli scatti che più destano curiosità sono quelli che riguardano proprio la sua vita privata e determinati argomenti. Come l’amore ad esempio, che la vede coinvolta in una ormai longeva quanto felice relazione con Goffredo Cerza. I due ragazzi sono molto felici insieme e spesse volte capita di imbattersi in incoraggiamenti ed in commenti da parte dei loro fans che li invitano a compiere il grande passo. Il riferimento è al matrimonio oppure ad un bel bebè. Ma indubbiamente è ancora presto per una coppia giovane e che ha ancora tanti bellissimi momenti dei quali godere fino in fondo.

