Albano stupisce ancora: il ritorno in tv lascia tutti senza parole

Albano torna alla carica con più grinta che mai. È arrivato l’annuncio del suo ritorno in tv: il cantante di Cellino San Marco non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi.

Sotto la luce dei riflettori è piombato The Voice Senior. Il talent show ha catturato tutta l’attenzione del pubblico, curioso di scoprire la nuova trasmissione che presto approderà su Rai1. Ad accentuare l’interesse, una chicca è giunta a far da ciliegina sulla torta: il coach sarà niente meno che Albano Carrisi. Il 77enne pugliese è dunque pronto a fare il suo grande rientro nel mondo della televisione italiana, e tutti i suoi fan lo stanno attendendo a braccia aperte.

Leggi anche->Al Bano smentisce le notizie sul matrimonio: “Con Loredana sto bene così”

Parte in quarta il nuovo interessantissimo talent, rivisitato completamente. Le regole sono pressoché le stesse di The Voice, l’unica differenza è che potranno partecipare soltanto concorrenti over 60. Il programma, precedentemente trasmesso su Rai2, è stato spostato su Rai1, in prima serata. Sono tutti ansiosi di scoprire i volti definitivi dei concorrenti e soprattutto quelli della giuria.

Leggi anche->Al Bano Carrisi stupito e rattristato: “La gente mi dice cose brutte”

Sarà Antonella Clerici la regina del nuovo talent, e lo condurrà al meglio. Per la donna non è l’unico impiego in Rai di quest’anno. La donna sarà infatti impegnata dal 28 Settembre con È Sempre Mezzogiorno, un cooking show in onda durante la fascia mattutina. Chissà come se la caverà la bellissima Antonella alla guida del nuovo entusiasmante programma.

Leggi anche->Al Bano e Romina: il retroscena sulla loro separazione

Albano Carrisi è dunque pronto a rientrare nel modo della televisione italiana, ritornando ad essere uno dei protagonisti del piccolo schermo. Considerando la sua esperienza pregressa come ospite fisso del programma di Maria De Filippi, Amici, può considerarsi un vero e proprio veterano. Non è inoltre la prima volta che approda nel mondo di The Voice: nel 2018 ha infatti fatto parte della giuria del programma, allora in onda su Rai2.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Albano Carrisi: il rientro in televisione ed i progetti futuri

L’annuncio di Albano ha lasciato di sasso tutti i suoi follower. Sulla tabella di marcia, per l’artista pugliese di 77 anni, c’è la partecipazione al talent The Voice Senior, in veste di coach. Il ritorno dell’uomo sul piccolo schermo non si limita però al solo programma che andrà prossimamente in onda su Rai1. Secondo le sue dichiarazioni infatti, uno dei suoi principali obiettivi sarebbe quello di partecipare al Festival di Sanremo 2021, non come ospite, bensì come concorrente. Chissà che cosa avrà in serbo per noi una delle pop star più famose d’Italia.