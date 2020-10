Adele, come ha fatto dimagrire così: ora è irriconoscibile

Adele è una delle cantanti più famose al mondo. Ultimamente non si parla di lei per la sua musica, quanto piuttosto del suo dimagrimento impressionante.

Adele ha subito un cambiamento fisico impressionante, che ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta. La cantante londinese, in occasione del suo 32esimo compleanno, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto, in cui è apparsa quasi irriconoscibile.

Di fronte al cambiamento così drastico della cantante, i suoi moltissimi fans si sono preoccupati per la sua salute, ma dietro al suo dimagrimento non c’è niente di cui preoccuparsi. Adele sembra che si sia sottoposta ad una vera e propria rivoluzione del suo stile di vita e a confermarlo è stata la nutrizionista che l’ha seguita negli ultimi mesi, Dominique Fradin-Read. “Ciò che dice Adele è vero: la scelta di passare ad uno stile di vita più salutare ha dato grandi risultati. Il mio lavoro si basa su più fasi e nella prima si analizzano le funzioni metaboliche e ormonali, le abitudini, il sonno, l’umore, i livelli di cortisolo e ormoni tiroidei, lo stress e la salute mentale di ciascun paziente. Sono tutti aspetti da tenere presenti prima di elaborare un piano specifico di alimentazione ed esercizio fisico“, ha svelato la dottoressa.

Adele e come ha ottenuto il dimagrimento impressionante

La celebre cantante ha seguito una dieta ferrea negli ultimi mesi, abbinata ad un allenamento personalizzato. “Ai miei pazienti dico sempre che quando si vuole perdere peso, non bastano dieta ed esercizio. Occorre cambiare stile di vita, anche se il primo passo riguarda l’alimentazione: suggerisco piatti combinati, costituiti per due terzi da verdure e da un terzo di alimenti proteici. I carboidrati vanno dosati e sconsiglio assolutamente grassi animali: meglio quelli vegetali, come olio d’oliva, noci e avocado“, ha rivelato in un’intervista la dottoressa Fradin-Read. Poi ha continuato ricordando che: “La stessa dieta non può funzionare allo stesso modo per tutti. Per questo farsi seguire da un esperto, in grado di variare l’alimentazione quando necessario, è fondamentale“. Adele sembra aver perso più di 30 chili e lo dimostrano le splendide foto che sta condividendo ultimamente sui social.

