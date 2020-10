Conosciamo meglio la storia di Victoria Pennington: ecco tutte le curiosità sull’età e carriera dell’ex di Pasquale Laricchia

Victoria Pennington nasce il 14 marzo 1983 a Plano, in Texas. Prima si dedica al nuoto a livello agonistico per ben 17 anni, poi passa al pattinaggio. In America è stata un’istruttrice di nuoto prima di sbarcare in Italia. Per amore di Pasquale Laricchia si trasferisce nel nostro Paese partecipando con lui alla terza edizione del Grande Fratello. Così dopo il loro addio, avvenuto dopo l’uscita dalla Casa, è tornata in America per la sua carriera da cantante, aprendo successivamente anche un’agenzia di modelle. In Italia era divenuta celebre durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Victoria Pennington, chi è l’ex di Pasquale Laricchia: curiosità

Dal 29 dicembre 2015 Victoria Pennington è sposata con il bancario Justin Chittam, poi nel 2012 è salita sull’altare insieme a Sam Brian, un agente immobiliare che poi l’ha tradita. E così dal 2002 al 2005 era stata fidanzata con Pasquale Laricchia partecipando all’edizione del Grande Fratello del 2003. Da tantissimi anni non è più attiva sul suo profilo Instagram con l’ultimo post risalente al 2013.