Stefania Orlando, confessione choc: “Ecco perché non ho voluto figli”

Stefania Orlando si è messa a piangere nel confessionale del Grande Fratello Vip pensando a suo marito e soprattutto ai suoi suoceri.

Nella vita di Stefania Orlando c’è, nel bene e nel male, una grande assenza: la maternità e, dunque, i figli. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato nella finestra del daytime del reality di non averne mai voluti. “Non ho lo spirito materno – ha confessato -. Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti”. Una scelta difficile, sofferta, e che di tanto in tanto è fonte di rimorso. Non a caso la Nostra si è messa a piangere nel confessionale pensando a suo marito e soprattutto ai suoi suoceri, che sarebbero stati felici di diventare un giorno rispettivamente padre e nonni.

Leggi anche –> GF Vip, Stefania Orlando e Franceska Pepe: lite furiosa nella casa

Leggi anche –> Stefania Orlando, perché è finito il matrimonio con Andrea Roncato

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La decisione più intima di Stefania Orlando

Stefania Orlando ammette apertamente di non aver mai sentito la necessità di avere dei figli, ma questa cosa “mi mette paura” e “mi dispiace per mio marito e per i miei suoceri. Se avessero un nipote impazzirebbero”. Nel confessionale del Grande Fratello Vip 2020 in lacrime ha aggiunto: “Se avessi dieci anni di meno, se avessi conosciuto mio marito prima. Forse, non lo sono, non ne sono sicura. Ogni tanto penso che ci sia qualcosa che ho tolto”. Stefania Orlando ha poi detto la sua su Franceska Pepe: “E’ una provocatrice. Non è cretina, non è che non ci arriva”. Nei giorni scorsi aveva annunciato che le avrebbe dato due schiaffi. Così, almeno per ora, non è stato…

Leggi anche –> Stefania Orlando ha pensato al suicidio, svelato il dramma della conduttrice

Leggi anche –> Stefania Orlando: nozze da favola con Simone Gianlorenzi – VIDEO

EDS