Rio Ave Milan Europa League: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Rio Ave e Milan è valida per l’accesso alla fase a gironi di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Grande calcio internazionale oggi, giovedì 1 ottobre, con l’ultimo ostacolo che separa il Milan dall’accesso alla fase a gironi dell’Europa League, i cui sorteggi sono previsti domani. Dopo Roma e Napoli, dunque, scopriremo oggi se c’è posto per una terza squadra italiana nella competizione.

Il Milan ha eliminato lo Shamrock Rovers, entrando in gioco nel secondo turno preliminare, quindi ha avuto la meglio giovedì scorso del Bodo Glimt. Oggi l’ultimo step contro i portoghesi del Rio Ave. Il match che si gioca stasera è su DAZN.

Precedenti di Rio Ave e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all'Estadio do Rio Ave è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.



Questo è un match inedito: le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia. Per il Rio Ave è anche la prima sfida contro una squadra italiana. Sono 18 in tutto invece le sfide del Milan contro formazioni portoghesi, con un bilancio nettamente favorevole: 10 le vittorie e sei i pareggi. Le due sconfitte contro la ‘bestia nera’ portoghese, il Porto: nel 1979/1980 per 0-1 (primo turno della Coppa dei Campioni) e nel 1996/1997 per 2-3 (fase a gironi della Champions League).

Rio Ave Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Mario Silva e Pioli stanno disegnando le formazioni in vista del match di questa sera, che vedrà dunque un grande assente, ovvero Zlatan Ibrahimovic, ancora indisponibile per Coronavirus. Queste le formazioni in campo:

RIO AVE (4-2-3-1): Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reis; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mané; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.