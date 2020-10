Da non perdere l’offerta Treno + Bici da Tranitalia con sconti per tesserati FIAB.

Per tutti gli amanti della bicicletta che preferiscono spostarsi in treno, da una città all’altra o da una meta di escursione all’altra, è da non perdere l’offerta di Trenitalia Treno + Bici con sconti per i tesserati FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) sui treni regionali.

Si tratta di un’occasione vantaggiosa per tutti coloro che partono con escursioni di gruppo. Gli sconti, infatti, sono per le comitive e più ciclisti partecipano maggiore è lo sconto sul biglietto del treno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta Treno + Bici da Tranitalia per tesserati FIAB

I ciclisti tesserati FIAB hanno un’offerta a loro dedicata per viaggiare in gruppo a prezzi scontati sui treni regionali di Trenitalia. Un’occasione di cui approfittare nei viaggi su e giù per l’Italia alla scoperta dei percorsi e delle piste ciclabili più spettacolari d’Italia, ancora percorribili in questo mesi di autunno.

L’offerta è valida tutti i giorni, esclusivamente in 2a classe, sui treni regionali Trenitalia caratterizzati con apposito pittogramma per il trasporto bicicletta, ad eccezione dei periodi dell’anno in cui sono inibiti i viaggi per comitive e prevede:

sconto comitiva del 10% per i gruppi da 3 a 9 viaggiatori , di cui almeno uno in possesso di tessera FIAB, tutti con bicicletta al seguito , per la quale si paga la tariffa ordinaria;

, di cui almeno uno in possesso di tessera FIAB, , per la quale si paga la tariffa ordinaria; sconto comitiva del 15% per i gruppi di almeno 10 viaggiatori, con o senza bicicletta al seguito, in possesso di “credenziale” rilasciata dall’associazione FIAB organizzatrice e con richiesta effettuata almeno sette giorni prima della data di partenza alla Direzione Regionale/Provinciale di Trenitalia competente. Per le bici presenti viene applicata la tariffa ordinaria prevista. Senza l’autorizzazione della Direzione Regionale o Provinciale il viaggio per detti gruppi con trasporto delle biciclette al seguito non è ammesso.

In fase di acquisto dei titoli di viaggio e in fase di controllo è necessario presentare la tessera FIAB o la “credenziale” FIAB con l’autorizzazione della Direzione Regionale/Provinciale competente. Qualora in fase di controlleria il gruppo dei viaggiatori risulti sprovvisto di dette documentazioni accessorie, la riduzione sarà considerata come “non spettante” e sarà applicato quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

Le riduzioni di cui sopra non sono applicabili alla tariffa 1/Ter Fiumicino Aeroporto, alla tariffa integrata valida nella Provincia Autonoma di Bolzano ed ai servizi gestiti dalla società Trenord. Inoltre sono cumulabili esclusivamente con la riduzione del 50% riservata ai ragazzi dai 4 ai 12 anni, o altra applicata secondo normativa regionale. I biglietti non sono rimborsabili per rinuncia al viaggio da parte del cliente.

Rimangono efficaci tutte le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Per maggiori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/offerta-tesserati-fiab-sui-treni-regionali.html

