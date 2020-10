Nicole Rossi, chi è: età, carriera, vita privata dell’influencer

Nicole Rossi è famosa per aver partecipato al reality Il Collegio, ma negli ultimi mesi la sua fama è cresciuta ancora di più. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Nicole Rossi è una giovanissima che si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Nicole Rossi

Nicole Rossi è nata a Roma, dove vive, nel 2001. Ha conseguito la maturità presso il liceo Margherita di Savoia lo scorso giugno, ma ha frequentato anche il Workshop Studio Emme nel 2017 e i corsi dell’Accademia di arte e spettacolo Work Art Society nel 2014 e dell’Accademia teatrale, La maschera in soffitta nel 2013-2014.

In televisione Nicole Rossi quest’anno è stata protagonista di una puntata di ‘Le storie di Mirko’ su Rai Play, e ospite del programma “Una pezza di Lundini” su Rai 2. E’ stata inoltre concorrente e vincitrice dell’ottava edizione di “Pechino Express” Coppia delle “Collegiali” 2019 e concorrente de “Il Collegio” in onda su Rai 2 nel 2018. Al cinema la si è vista nel cortometraggio “L’eroina”, nel ruolo di Viviana, nel 2016, e nello stesso anno a teatro ha preso parte alla messa in scena de “Medea la straniera”, nel ruolo della protagonista Medea al Teatro Duse.

Nicole Rossi ha poi pubblicato “Isolament(e)o” De Agostini, il libro più venduto su Ibis 2020, ed è stata attrice per la pubblicità “Lines” nel 2019. Sulla scorta di tute queste esperienze si è affermata come una delle influencer di punta in questo momento nel panorama nazionale. Cliccare sul suo profilo Instagram per credere.

