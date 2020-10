Martina Nasoni rivela il dramma: “Devo operarmi di nuovo al cuore”. Intervistata dal settimanale Nuovo parla della difficile situazione.

E’ stata la vincitrice del Grande Fratello 16, ma purtroppo di lei si parla spesso per i suoi problemi di salute e in particolare di cuore. Lei stessa parla del suo problema nell’intervista rilasciata a Nuovo.

Leggi anche –> Martina Nasoni sotto choc: aggredita insieme alla madre

Leggi anche –> Minacce di morte a Martina Nasoni, lei è andata alla Polizia

Martina Nasoni è affetta da cardiomiopatia ipertrofica e convive con questo problema sin dalla nascita. E’ lei stessa a spiegare la necessità di un nuovo intervento chirurgico: “Non ci voglio pensare perché spero di non rivivere le ansie di quando mi hanno impiantato il pacemaker a soli 12 anni”.

Martina Nasoni, l’operazione è indispensabile

La giovane spiega: “Purtroppo le pile vanno cambiate dopo circa sette-otto anni per cui è arrivato il momento di farlo anche per me. Sono un po’ preoccupata perché quando è successo a mia madre le hanno sbagliato l’intervento: mi auguro che non accada lo stesso a me”. Martina poi ricorda il terribile periodo dell’infanzia e dell’adolescenza con i bulli che la presero di mira proprio per la sua malattia: “Sono persino arrivati ad augurarmi di morire bruciata con il mio pacemaker”.

La Nasoni poi parla della sua situazione sentimentale. Anche quell’aspetto purtroppo è strettamente legato alla sua condizione: “Essendo la mia una patologia degenerativa andando avanti i problemi aumenteranno. Per me sarà sempre più faticoso. Quando mi interessa un ragazzo cerco di instaurare con lui un rapporto serio fin dall’inizio perché solo l’amore può andare oltre tante cose”.