Liverpool Arsenal EFL Cup: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Liverpool e Arsenal è valida per gli ottavi della EFL Cup: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Serata di grande calcio internazionale quella di oggi, con alcune partite della Liga Santander, ma soprattutto con una super sfida di calcio in Inghilterra. Per gli ottavi della EFL Cup si affrontano infatti Liverpool e Arsenal, due squadre che hanno fatto la storia del calcio inglese.

Il match che si gioca stasera è su DAZN rinnova una delle sfide più interessanti nella storia del calcio recente, tra i Reds e i Gunners. I primi hanno vinto nel turno precedente per sette a due contro il Lincoln City in trasferta, i secondi hanno espugnato il campo del Leicester City.

Precedenti di Liverpool Arsenal e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera ad Anfield Road è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Appena tre giorni fa, l’ultimo precedente tra le due squadre in Premier League, con la squadra di Arteta che è stata sconfitta per tre a uno da un Liverpool ancora troppo forte per lei: andati in vantaggio dopo 25 minuti, i Gunners si sono fatti surclassare dai padroni di casa che hanno dominato anche nel conteggio dei tiri in porta e del possesso di palla.

Liverpool Arsenal, le due squadre in campo: le formazioni

Klopp e Arteta stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo all’Anfield Road: