La forma dell’acqua, chi è l’attrice Sally Hawkins: età, foto, carriera

Sally Hawkins è un’attrice britannica, candidata due volte agli Oscar, per il film Blue Jasmine e La forma dell’acqua di Guillermo del Toro.

Sally Hawkins è nata a Londra il 27 aprile 1976 ed ha studiato alla Royal Academy of Dramatic Art. Ha lavorato a teatro in produzioni shakespeariane come Romeo e Giulietta, Molto rumore per nulla e Sogno di una notte di mezza estate. Ha ottenuto nel 1998 un piccolo ruolo in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Il debutto al cinema è arrivato con il film Tutto o niente di Mike Leigh del 2002 e negli anni successivi ha lavorato a Il segreto di Vera Drake nel 2004, The Pusher di Matthew Vaughn, La felicità porta fortuna, per il quale vince l’Orso d’Argento come migliore attrice e il Golden Globe del 2009. Nel 2013 interpreta Ginger, la sorella della protagonista Cate Blanchett in Blue Jasmine di Woody Allen, che le fa ottenere la candidatura per l’Oscar alla miglior attrice non protagonista, i Golden Globe e il Premio BAFTA. Nel 2014 ha preso parte al reboot di Godzilla nel ruolo della dottoressa Vivienne Graham ed ha ottenuto la parte di Mary Brown per il film Paddington, diretto da Paul King. Lavorerà anche al sequel Paddington 2 e nel 2016 è nel cast di Maudie – Una vita a colori, che le fa guadagnare il premio come migliore attrice al San Diego Film Critics Society Awards.

Sally Hawkins e “La forma dell’acqua”

Sally Hawkins nel 2017 ha preso parte alla 74esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film La forma dell’acqua – The shape of water, diretto da Guillelmo del Toro. Recita il ruolo della protagonista, Elisa Esposito, un’addetta alle pulizie affetta da mutismo, affianco a Michael Shannon e Octavia Spencer. Per la sua interpretazione riceve la sua seconda candidatura al Premio Oscar come miglior attrice, al Golden Globe nella categoria miglior attrice in un film drammatico e nella categoria migliore attrice agli Screen Actors Guild Award.

