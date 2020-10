Tragedia John Legend figlio, il cantante e la moglie devono dire addio per sempre al loro piccolo John. “Impossibile fare qualcosa”.

Un dramma ha colpito il cantante John Legend. Il figlio che la moglie Chrissy Teigen avrebbe dovuto partorire prossimamente è infatti morto. La 34enne modella è incorsa in un aborto spontaneo. Sarebbe dovuta essere la sua terza volta nella quale far nascere una nuova vita.

Ma il piccolo Jack – questo il nome scelto dalla Taigen e da John Legend per il loro figlio terzogenito – non verrà mai al mondo. Purtroppo Chrissy aveva dovuto fare ricorso ad un ricovero d’urgenza nei giorni scorsi, per via di alcune perdite di sangue inspiegabili ogni volta che si recava in bagno. Una inquietante problematica fisica che accadeva anche quando la donna era sdraiata. Le perdite erano minime ma continue. La moglie di John Legend aveva tenuti informati i suoi fans attraverso costanti aggiornamenti su Instagram, raccogliendo molti messaggi di solidarietà e di incoraggiamento. Tanti tra i suoi followers avevano provato a tranquillizzarla dicendole che i medici avrebbero saputo cosa fare. Una volta accertata la tragedia, la coppia ha emesso un messaggio per descrivere quanto accaduto.

John Legend figlio, il messaggio per John che non nascerà mai

I due parlano di “dolore enorme, inimmaginabile, che si può comprendere solamente quando ti colpisce. C’era una emorragia in atto che non siamo riusciti ad interrompere, neanche dopo svariate trasfusioni. Abbiamo sempre scelto il nome dei nostri bimbi una volta nati, ma questa volta era diverso. Avevamo chiamato il nostro terzogenito Jack, con la decisione già presa. Ci dispiace che non siamo riusciti a darti una casa dove ricevere tanto amore, Jack. Ti ameremo per sempre. E riusciremo a superare il dolore”. I dottori che hanno preso in cura la moglie di John Legend riferiscono che la sua placenta era molto debole. Purtroppo è risultato impossibile arrestare le perdite di sangue e la conseguente tragica interruzione della gravidanza.

