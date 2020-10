Conosciamo meglio la storia della tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini: ecco tutte le curiosità della ragazza

Jessica Antonini è l’attuale tronista Uomini e Donne 2020 2021. Inoltre, ha lavorato come tatuatrice e modella: è madre di un bambino di cinque anni. All’età di 18 anni va a vivere a Milano avendo con sé soltanto 300 euro in tasca: così ha dormito anche in stazione Centrale per due settimane. Nasce nel 1991 a Gavignano Sabino, un piccolo paesino in provincia di Rieti, dov’è tornata a vivere ora. Nella sua infanzia ha avuto un rapporto davvero negativo con suo padre, ma nel corso degli anni i due hanno recuperato tutto. Durante la nuova edizione di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta: Davide Lorusso.

Jessica Antonini chi è: le curiosità

La stessa Jessica è stata assunta anche da Poste Italiane per avere una maggiore stabilità economica visto che non è una modella affermata: si fa fotografare indossando qualche capo di abbigliamento o qualche paia di scarpe per pubblicità. Infine, per quanto riguarda la sua vita privata nei giorni scorsi la stessa Deianira Marzano ha svelato che Jessica e Davide si sarebbero già lasciati dopo la scelta visto che il ragazzo è fidanzato fuori dalla studio. Ha un figlio di nome Kevin di 5 anni avuto da una relazione precedente. Ha una grande passione per le rane, ne possiede 2 vive e circa 500 finte.