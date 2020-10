Grande Fratello, Tommaso Zorzi Aurora Ramazzotti: il motivo del litigio

By

Tommaso Zorzi ha svelato tutta la verità sul litigio con la sua cara amica Aurora Ramazzotti: ecco perché i due si sono divisi per un po’

Novità importanti anche per quanto riguarda la vita privata di Tommaso Zorzi. Lo stesso web influencer ha rivelato i motivi del litigio con la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti, durante una chiacchierata con l’attrice Myriam Catania e Massimiliano Morra. E così ci ha pensato a lui a svelare davvero nel dettaglio ciò che sarebbe successo allontanando i numerosi retroscena dei vari settimanali di gossip. E così Tommaso ha iniziato a raccontare tranquillamente il suo desiderio più grande: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m**a”. Poi ha aggiunto: “Lei è molto fidanzata, questo forse è una cosa che non riesco ad accettare. Vivo la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”.

Grande Fratello, la verità di Tommaso Zorzi su Aurora Ramazzotti

E così è arrivato al motivo del litigio: “Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”. I due sono stati molto amici visto che sono stati nella stessa classe. Lui è anche amico di Michelle Hunziker con la conduttrice che è stata una delle prime a conoscere l’omosessualità del ragazzo.