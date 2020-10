GF Vip, prime incomprensioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo | VIDEO

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci vive le prime incomprensioni con Pierpaolo Petrelli. Il giovane confessa i suoi sentimenti.

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, arrivato alla sua quinta edizione, si è parlato molto anche del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due gieffini stanno legando sempre di più negli ultimi giorni, diventando molto intimi.

Dopo la diretta Pierpaolo Petrelli si è fatto avanti con Elisabetta Gregoraci e le ha confessato qualcosa di molto importante: “Sto provando delle emozioni e vorrei avere un’idea di quello che hai te nella testa“, le ha detto nel cuore della notte. Due video di anticipazioni pubblicati dal profilo Instagram del “Grande Fratello Vip” hanno mostrato, forse, le prime incomprensioni tra Pierpaolo e Elisabetta. Lui è molto pensieroso e la showgirl gli chiede spiegazioni: “Ti vedo strano, mi dici cos’hai?“. Il ragazzo però non riesce a rispondere chiaramente: “E’ una cosa mia, è quello che si vive qui dentro, ho bisogno di capire un po‘”.

Visualizza questo post su Instagram Elisabetta e Pierpaolo: prime incomprensioni? #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 29 Set 2020 alle ore 2:55 PDT

Prime difficoltà tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Elisabetta Gregoraci deve spronare più e più volte Pierpaolo per ottenere una risposta, cosa che ottiene con riluttanza. “Sono solo pensieri miei nulla di che, sto provando delle emozioni e correi avere un’idea di quello che hai te nella testa“, gli dice il giovane alla fine. A quel punto la showgirl lo abbraccia, mostrando come è in difficoltà a lasciarsi andare alla nuova conoscenza, problema che non sembra esistere per l’ex velino. “Io mi contengo, ma non vorrei viverla solo io questa cosa“, sussurra nell’abbraccio. Come risposta riceve un “vedremo con il tempo” da parte di Elisabetta, che sembra essere ancora molto cauta.

