Gerry Scotti, quanto guadagna il presentatore iconico di Mediaset?

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati d’Italia: scopriamo quanto guadagna l’iconico presentatore Mediaset.

Chiunque in Italia sa chi è Gerry Scotti. Il conduttore televisivo è un’icona della televisione commerciale marchiata Mediaset ed uno dei personaggi pubblici più amati dell’intero Paese. Il merito di questa notorietà e di questo successo di pubblico è da attribuire alla sua bravura nella conduzione dei programmi, ma anche alla sua simpatia, alla sua eloquenza ed alla sua auto-ironia. Uomo dall’aspetto bonario, Gerry non è mai fuori posto, non fa battute offensive o cattive ed ha un’eleganza che ricorda i conduttori vecchia maniera.

Non è difficile dunque capire per quale motivo sia tanto amato dal pubblico e il perché in decenni di carriera non ci sia stato nessuno che ne abbia parlato male. Inoltre, dopo quasi 40 anni di carriera, gli italiani sono abituati a vederlo quotidianamente al ritorno dal lavoro. Scotti, infatti, è una certezza per Mediaset, specie nella fascia pre-serale, quella in cui solitamente vanno in onda i quiz televisivi.

Quanto guadagna Gerry Scotti?

Tempo addietro si vociferava che Gerry Scotti, alla pari di altre punte di diamante dell’emittente di Berlusconi, avesse firmato un contratto pluriennale a cifra fissa. Questo significa che non guadagnerebbe a singolo programma. Il contratto pare sia molto corposo e lo vede impegnato in diverse trasmissioni. Gerry infatti è giudice fisso di ‘Tu si que vales‘ e conduttore di ‘Chi vuol essere milionario?’ e di un altro programma pre-serale che cambia in base alla stagione.

Insomma il conduttore è impegnato quotidianamente quasi tutto l’anno, quindi aggiunge a questo impegno le registrazioni di ‘Chi vuol essere milionario?‘ e quelle del talent in onda il fine settimana. Quanto gli permette di guadagnare questo impegno? Secondo recenti indiscrezioni il guadagno annuo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Cifra che è frutto sia del cachet che dei proventi delle varie pubblicità che lo vedono protagonista.