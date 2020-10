Francesca Parisella, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Francesca Parisella è una giovane e brillante giornalista che si è fatta le ossa in tanti programmi di successo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giornalista di razza, Francesca Parisella in passato è stata inviata di “Quarta Repubblica” e “Matriz” e attualmente conduce su Radio2 Rai di “Radio2 in un’ora”, ogni sabato e domenica dalle 5 alle 6 del mattino. Dal primo ottobre è inoltre impegnata anche in “Seconda linea”, programma in prima serata su Raidue, al fianco di Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Francesca Parisella

Francesca Parisella, nata il 9 marzo 1977, è originaria di Fondi (Latina) ma per motivi di lavoro vive a Roma. Non si sa molto di più su di lei rispetto a quanto già detto, a parte il fatto che qualche anno fa la giornalista è stata protagonista e vittima di un episodio a dir poco spiacevole. Erano i primi di maggio del 2017 e la giovane giornalista fu inviata dalla trasmissione “Matrix”, all’epoca condotta da Nicola Porro, a documentare il bivacco alla stazione Termini di Roma. Pochi secondi dopo l’inizio del collegamento in esterna scoppiò un autentico. “Ci hanno aggrediti”: queste le uniche parole che lei riuscì a dire. Poi solo urla, movimenti concitati e la telecamera fuori obiettivo.

Fortunatamente, a parte la grande paura, andò tutto bene: “Francesca è sconvolta ma sta bene – fece sapere lo stesso Porro -. Hanno distrutto la telecamera e malmenato l’operatore. Uno come quello di questa sera non dovrebbe essere un reportage in zona di guerra. Grazie a un tassista, se no sarebbe finita molto peggio”. “Mi hanno rincorsa e preso per la giacca”, raccontò poi Francesca Parisella.

