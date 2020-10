Francesca Fagnani: chi è la giornalista compagna di Enrico Mentana

La bella e talentuosa Francesca Fagnani è al momento sotto le luci dei riflettori. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Sorridente, curiosa, intraprendente, e carica di talento, la bellissima Francesca Fagnani ha conquistato i cuori del piccolo schermo italiano. La dona, con un curriculum che parla da sé e abilità da giornalista e conduttrice fuori dal comune, ha nuovamente attirato su di sé tutte le attenzioni della penisola. Leggiamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Francesca nasce a Roma nel 1978, ha dunque oggi 42 anni. La sua data di nascita non è purtroppo di dominio pubblico, perciò è a noi sconosciuto anche il suo segno zodiacale. La donna è già stata nell’occhio del ciclone per via di una diatriba che ha coinvolto Michela Rocco di Torepadula, l’ex moglie di Enrico Mentana.

Il curriculum della Fagnani è un fiore all’occhiello, frutto di enorme impegno e dedizione. La donna, curiosa ed intraprendente sin dalla tenera età, ha conseguito un dottorato in filologia dantesca, metà nell’amata città di Roma, alla Sapienza, e metà a New York. Proprio in America ha però repentinamente cambiato direzione, orientandosi sul giornalismo, il ramo che le darà in futuro più soddisfazioni in assoluto.

“Nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette” ha raccontato la donna a Vanity Fair. Ha così iniziato lì il suo periodo da stagista. In poco tempo ha però dimostrato il proprio talento, scalando le vette del piccolo schermo e lanciandosi nel mondo della televisione. Il suo esordio principale è stato con Ballarò, affiancando Michele Santoro. Adesso il suo volto apparirà presto in prima serata su Rai 2. La donna infatti condurrà il programma econda Linea insieme ad Alessandro Giuli.

Francesca Fagnani: vita privata e curiosità

Il nome della Fagnani è venuto spesso a galla anche per la storia d’amore con il Re delle maratone italiane, Enrico Mentana. La loro relazione è iniziata nel 2013, e prosegue a gonfie vele ancora oggi. I due si passano ben 23 anni d’età, ma il fatto non sembra rappresentare un problema per i due innamorati. Alcune voci, attualmente prive di fondamento, mormorano che Francesca fosse già nel cuore di Enrico ancor prima del divorzio dall’ex moglie.