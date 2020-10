In questa foto era solo una bambina, adesso è un’amatissima conduttrice

Ecco una foto dell’infanzia di un’amatissima conduttrice televisiva: scopriamo chi è diventata questa bambina oggi.

A chi di voi non è mai capitato di avere la curiosità, un giorno, di andare a pescare tra gli album di ricordi. Guardare le foto dell’infanzia riporta alla memoria dettagli che erano andati dimenticati e permette ad una famiglia di cementare il rapporto tra i suoi componenti. Al fascino dei ricordi e delle immagini d’epoca non sono esenti nemmeno i vip e le celebrità del mondo dello spettacolo.

Leggi anche ->Eleonora Daniele | la FOTO da bambina che commuove tutti

Anzi, ultimamente sembra che i vip ci abbiano preso gusto e postino di loro spontanea volontà delle foto che li ritraggono quando erano dei teneri virgulti. Un modo per creare un feeling ancora più stretto con i follower, rispondendo di fatto ad una curiosità che hanno in molti. Nella foto che vedere sopra, ad esempio, si cela una nota ed amatissima conduttrice che oggi fa palpitare i cuori di molti italiani. L’avete riconosciuta?

Leggi anche ->Ylenia Carrisi, la foto da bambina commuove il web: “Una bambolina”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Questa bambina oggi è una famosissima conduttrice

Ci sono volte in cui crescendo si aggiungono semplicemente rughe d’espressione e un aspetto maggiormente maturo, altre invece in cui crescendo la fisionomia cambia radicalmente, rendendo praticamente impossibile riconoscere la “versione adulta”. In questo caso indovinare non è così semplice, a meno che non siate parenti o amici di lunga data di questa persona, oppure semplicemente siete degli ottimi osservatori. Ci siete arrivati?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 16 Dic 2018 alle ore 9:47 PST

Quella nella foto è la bellissima Michelle Hunziker, famosissima conduttrice e modella svizzera che da oltre 20 anni lavora nella televisione italiana. Il posto è datato, risale a due anni fa, ed accanto alla foto si legge: “Uno sguardo pieno di sogni, di speranza, di attesa e d’impazienza. Se in questo periodo, poco prima di Natale, ritrovassimo tutti il bambino che c’è in noi…abbiamo vinto tutto!”.