Fedez in lacrime, commosso per la reazione all’annuncio del secondo figlio

Fedez in lacrime su Instagram, i commenti al post dove annuncia il secondo figlio lo hanno davvero emozionato. Ecco cosa ha detto.

Dopo l’annuncio del secondo figlio in arrivo, Fedez è in lacrime su Instagram. E’ passata appena un’ora da quando la coppia Fedez & Chiara Ferragni ha pubblicato sui suoi profili social l’annuncio dell’arrivo di un secondo figlio, accompagnato da una fotografia del piccolo Leone con in mano l’ecografia di Chiara. Eppure Fedez, che nonostante le apparenze si è sempre dimostrato essere un inguaribile romantico, è già in lacrime. Il motivo? La reazione che i fans e gli amici della coppia hanno avuto al grande annuncio. Sempre nelle sue storie Instagram il cantante ha pubblicato un meme in cui si prende in giro da solo per “il pianto facile”.

Visualizza questo post su Instagram La famiglia si allarga 💖🙏🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT

Chiara Ferragni di nuovo incinta, Fedez in lacrime su Instagram

“Grazie a tutti quanti per i messaggi, veramente… bello… poi io mi commuovo facilmente ma non voglio fare la figura di quello che si commuove, quindi…” ha detto Fedez, con la voce rotta da un pianto di felicità, nelle sue storie Instagram. Ma ha subito recuperato l’allegria e ironia di sempre, pubblicando un video divertente in cui DJ Khaled annuncia l’arrivo del fratellino (o sorellina, ancora non si sa) di Leo con la sua tipica frase “another one”. Fedez sembra essere davvero divertito da tutto ciò, e si gode l’allegria e la gioia del momento in compagnia della sua famiglia.

