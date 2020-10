Davide Lorusso chi è: carriera e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne

Conosciamo meglio la storia di Davide Lorusso: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne

Davide Lorusso nasce a Cantù nel 1993. In passato ha lavorato come Bartender professionista in un locale famoso di Milano, molto frequentato nella movida. Inoltre, è stato protagonista come barman freestyle diventando sempre più conosciuto nel settore. Il suo sogno sarebbe quello di aprire una propria agenzia di catering. La sua prima esperienza in televisione è stato a Temptation Island come tentatore come Carlo Siano, Alessandro Basciano, Alex Usai, Franco Muzzi.

Davide Lorusso chi è: le curiosità

Sulla sua vita privata si sanno ben poche cose. Lui ha ammesso di essere single da 4 anni cercando sempre una persona non superficiale, che non si limita soltanto alla bellezza esteriore. E così è iniziata la sua partecipazione come corteggiatore della tronista Jessica Antonini. Inoltre, cura molto il suo corpo visto che si allena spesso durante la settimana, il suo fisico è una prova lampante. Infine, sul suo profilo Instagram è sempre molto attivo postando numerose foto e video. Infine, per quanto riguarda la sua vita privata nei giorni scorsi la stessa Deianira Marzano ha svelato che Jessica e Davide si sarebbero già lasciati dopo la scelta visto che il ragazzo è fidanzato fuori dalla studio.