Claudio Amendola, la rivelazione sulla droga e le figlie sorprende i fan: “Provate tutte”. L’attore poi spiega meglio la sua dichiarazione.

Se la conosci la eviti, diceva quel tale. Il rapporto di Claudio Amendola con la droga si può sintetizzare proprio così. Il noto attore, noto per la fiction “I Cesaroni” e per tanti altri sceneggiati televisivi e film, ha confessato qualche tempo fa al settimanale A, in edicola domani, di aver “provato tutte le droghe”, precisando però, col senno di poi, che “mi fanno schifo”.

Le trasgressioni di Claudio Amendola

“Mi sono anche fatto una canna con le mie figlie – ha confessato l’attore -. Ma è successo solo una volta. Non passo il tempo chiuso nel bagno a fumare insieme a loro”.

Secondo Amendola è anche sulla scorta di quell’esperienza condivisa che le due ragazze, Alessia e Giulia, non hanno più fatto uso di cannabis.

“Le ho provate tutte: per poter dire che fanno schifo. Tranne l’eroina, che mi ha sempre fatto terrore”, ha ammesso candidamente l’attore. “Invece di fare come molti altri genitori, che sbarrano gli occhi terrorizzati, io ho detto: ‘Vuoi sapere che cos’è uno spinello? Eccolo, è questo. Tutto qui’. E il risultato è che, a distanza di anni, le mie figlie le canne non se le fanno. Molti dei loro amici cresciuti in famiglie bacchettone invece sì’’. Gli è andata bene…

