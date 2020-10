Champions League sorteggi: diretta live, date e gironi italiane

Segui i sorteggi di Champions League in diretta live: date e gironi delle italiane, le fasce e tutto quello che occorre sapere.

Appuntamento oggi alle 17.00 con i sorteggi della fase a gironi di UEFA Champions League. Per seguirlo in diretta basta collegarsi sul nostro sito e attendere l’esito dei vari raggruppamenti che si andranno formando. Confermate anche quest’anno le quattro fasce per un totale di 8 gironi.

La prima fascia è composta dalle vincitrici di Champions League ed Europa League, oltre che dalle sei squadre che hanno vinto il proprio campionato nazionale e le cui nazioni sono meglio piazzate all’interno del ranking. Anche per tale ragione, nella suddivisione per fasce, non mancano le sorprese.

Champions League: le regole base dei sorteggi

Ci sono alcune regole base che riguardano la composizione prima delle fasce e di conseguenza dei gironi della Champions League. Per quanto concerne il primo punto, oltre alla scelta di chi è inserito in prima fascia, per la composizione delle altre fasce si ricorre al coefficiente del ranking Uefa. In secondo luogo, alle 26 squadre che si qualificano di diritto, si aggiungono le sei che entrano a far parte della competizione superando le fasi preliminari.

Il secondo punto riguarda la composizione dei gironi, che non possono vedere confrontarsi due squadre della stessa nazione. C’è poi un’altra regola imposta dal Comitato esecutivo Uefa: club russi e ucraini non potranno essere sorteggiati nello stesso girone. Per quanto concerne le date, le nazioni con più squadre vengono spalmate tra il martedì e il mercoledì. Questo è il caso dell’Italia, per cui: due squadre giocheranno di martedì, altrettante di mercoledì.

Fasce, date e gironi di Champions League

Nonostante sia una delle squadre più importanti degli ultimi anni, finisce in seconda fascia il Barcellona. Queste tutte e quattro le fasce, dalle quali poi andranno a comporsi i gironi, con affianco il coefficiente di ogni squadra:

Prima fascia

Bayern (GER), detentori UEFA Champions League

Siviglia (ESP), detentori UEFA Europa League

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

Seconda fascia

Barcellona (ESP) coefficiente 128,000

Atlético Madrid (ESP) 127,000

Manchester City (ENG) 116,000

Manchester United (ENG) 100,000

Shakhtar Donetsk (UKR) 85,000

Dortmund (GER) 85,000

Chelsea (ENG) 83,000

Ajax (NED) 69,500

Terza fascia

Dynamo Kyiv (UKR) 55.000

Salzburg (AUT) 53.500

RB Leipzig (GER) 49.000

Internazionale (ITA) 44.000

Olympiacos (GRE) 43.000

Lazio (ITA) 41.000

Krasnodar (RUS) 35.500

Atalanta (ITA) 33.500

Quarta fascia

Lokomotiv Moskva (RUS) 33.000

Marseille (FRA) 31.000

Club Brugge (BEL) 28.500

Mönchengladbach (GER) 26.000

İstanbul Başakşehir (TUR) 21.500

Midtjylland (DEN) 14.500

Rennes (FRA) 14.000

Ferencváros (HUN) 9.000

La finale è fissata per il 29 maggio allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul. Il primo turno è in programma tra il 20 e il 21 ottobre. Di seguito le date complete dei gironi di qualificazione alla fase finale:

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre

Dalle 17 in poi conosceremo in diretta tutti i gironi