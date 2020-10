Belen, è vero amore con Antonino: la nuova dedica

Ormai è arrivato l’annuncio ufficiale per Belen Rodriguez: la modella argentina è sempre più legata sentimentalmente ad Antonino

Ora non è più un tabù. Belen Rodriguez ha conquistato il cuore di Antonino Spinalbese, hair stylist di 25 anni. E così è arrivata l’ufficialità della conduttrice di Tu si que vales visto che nelle ultime ore c’è stato un filmato di Antonino su Instagram in cui è protagonista la modella argentina. Così lo stesso hair stylist ha scritto “Muñeca”, che tradotto in italiano significa “Bambola”. E così Belen ha subito commentato il video: “Mi piace come mi vedi”. Così dopo l’addio all’ex Stefano De Martino e i vari flirt estivi, la stessa modella sudamericana ha trovato così un nuovo amore.

Leggi anche-> In Puglia per lo shooting: le foto sono da urlo



Leggi anche -> Baciata dal sole: il dettaglio non sfugge



Belen, la conferma dal video su Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ancora conferme per quanto riguarda la nuova storia d’amore tra il 25enne hair stylist e la showgirl argentina. Così i due si sono fatti tatuare anche la parola ‘chupito‘: Belen sull’anulare sinistro, mentre Antonino sull’avambraccio. Inoltre, è arrivata anche una risposta ai propri followers: “I miei occhi ridono, vedete solo quello che volete vedere”. Il presente è quello che conta di più con De Martino che appartiene al passato. I due avrebbe ritrovato un buon rapporto visto il piccolo Santiago, che ha trascorso le vacanze in maniera alternata con mamma e papà.