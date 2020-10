Barbara D’Urso, la dedica d’amore fa il pieno di like: “Sei la mia vita”

Barbara D’Urso ha riscosso numerosi consensi pubblicando un post con una dedica d’amore per una persona molto importante.

Di certo Barbara D’Urso non ha bisogno di presentazioni. La conduttrice campana negli ultimi anni ha raggiunto una notorietà totale, divenendo non solo uno dei personaggi televisivi più conosciuti, ma anche uno di quelli più discussi e amati. Il merito è del lavoro svolto in questi anni con i programmi della fascia pomeridiana, ma anche con quelli serali e con ‘Domenica Live‘.

Leggi anche->Mara Venier, la frecciata in diretta contro Barbara D’Urso: spettatori senza parole

Alla conduzione di programmi che riscontrano gli interessi della maggior parte della popolazione, la conduttrice campana ha aggiunto la sua personalità. Barbara, infatti, riesce ad essere simpatica e quando lo ritiene necessario ad uscire fuori il carattere. L’ultimo elemento di successo è sicuramente un auto ironia spiccata, grazie alla quale ha catturato la simpatia di molti sia durante i programmi che nelle proprie pagine social.

Leggi anche ->Barbara d’Urso, l’annuncio della conduttrice: “Voto a sinistra”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso, la dedica d’amore ad una persona molto speciale

Visualizza questo post su Instagram Ti amo❤️29 settembre #lamiavita Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Set 2020 alle ore 3:50 PDT



Come avrete capito, la conduttrice campana non ha bisogno di altro per ottenere consenso e popolarità. Tuttavia in queste ore è riuscita a conquistarsi altro consenso di pubblico per un post commovente. La D’Urso ha infatti condiviso una dedica d’amore per una persona molto speciale della sua vita. Ecco cosa si legge nel post: “Ti amo, sei la mia vita”. Chi è il fortunato? A rendere eloquente la dedica ci pensa la foto postata accanto, che mostra una giovanissima Barbara con in braccio uno dei suoi figli. La conduttrice ha poi replicato la dedica durante la diretta di ‘Pomeriggio Cinque’ iniziata con le seguenti parole: “Oggi è il compleanno di tante persone, anche di una molto importante per me”.