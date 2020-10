Aurora Ramazzotti stupisce Instagram: sembra un’astronauta e invece…

Aurora Ramazzotti confessa ai suoi follower di Instagram di aver compiuto un vero e proprio atto di coraggio per combattere una sua fobia.

Aurora Ramazzotti si è mostrata in mille vesti sui social. Mai però fino a questo momento la si era vista nei panni di un’atipica apicoltrice. Ecco la sua ultima sorpresa su Instagram.

Aurora Ramazzotti in versione apicoltrice

Aurora Ramazzotti è solita raccontare con naturalezza e spontaneità la sua vita privata (e non solo) sui social. Nel suo ultimo post pubblicato su Instagram ha voluto condividere con i follower una sua fobia: quella delle api. “Oggi siamo stati a @borgo_il_mezzanino 💖abbiamo fatto un giro nella loro apicoltura, per me è stato un atto di coraggio perché ne sono affascinata ma estremamente terrorizzata 😂 grazie a tutti dell’accoglienza è stato bellissimo!” ha scritto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, con tanto di foto “dimostrativa”. E sono stati subito tanti i messaggi dei follower che hanno confessato di provare la sua stessa fobia e che le hanno scritto alla giovane per complimentarsi del gesto coraggioso che ha compiuto… ovviamente in favore di telecamera.

EDS