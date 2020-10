Alessandro Giuli, chi è il famoso giornalista e conduttore italiano

Alessandro Giuli è un celebre giornalista e conduttore italiano. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Ha fato parte delle redazioni più importanti di Italia, abile scrittore ed estremamente intelligente. Alessandro Giuli è uno dei volti più noti nella penisola. Celebre non soltanto per la sua penna, ma anche per le trasmissioni condotte e gli argomenti trattati. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lui e sulla sua carriera e vita privata.

Alessandro è nato a Roma il giorno 27 Settembre 1975, sotto il segno della Bilancia. Oggi ha quindi 45 anni. Sin da quando era piccolo, l’uomo si è mostrato interessato ed indubbiamente portato per la scrittura, sempre propenso a disquisire in merito ad argomenti quali la politica e l’attualità. Queste ultime, maneggiate abilmente dall’uomo, venivano affrontate con estrema attenzione e soprattutto maturità.

Giuli ha passato gran parte della sua vita a studiare. L’uomo infatti ha conseguito il diploma superiore presso il Liceo Classico, per poi passare all’Università, laureandosi in Filosofia. Immediatamente dopo la laurea, l’uomo si è gettato alla ricerca di un lavoro, trovando un impiego ne Il Foglio Rosa del lunedì. In seguito ottenne addirittura il posto di redattore ufficiale di politica interna.

Per quel che riguarda la carriera di Giuli, l’uomo ha fatto strada all’interno de Il Foglio, arrivando a diventare vicedirettore nel 2008 e, in seguito, co-redattore nel 2015. Successivamente, entra nella redazione anche de Il Tempo, Il Corriere dell’Umbria, Libero e molti altri. Il suo punto di forza è rimasto sempre e comunque la politica interna. Il suo eccezionale talento l’ha portato in fretta sugli schermi della TV italiana. L’uomo infatti ha preso parte ad alcune trasmissioni, tra cui Povera Patria e Night Tabloid, di cui sarà a beve il conduttore insieme ad Annalisa Bruchi. Stasera, in prima serata su Rai2, sarà il presentatore di Seconda Linea, al fianco della splendida Francesca Fagnani.

Alessandro Giuli: vita privata del giornalista

Amante della privacy e molto riservato, Alessandro Giuli non ha lasciato in pasto al pubblico molte informazioni sulla propria vita privata. Di lui si sa che vive attualmente a Roma insieme a sua figlia e alla moglie, Valeria Falcioni, una giornalista di Sky Tg24. L’uomo non fa nemmeno uno smodato uso dei social. Ogni tanto pubblica qualche dolce scatto insieme alla moglie e qualche frangente di vita privata, ma nulla più.