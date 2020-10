Adua Del Vesco salva per miracolo: “Devo tutto alla Madonna di Lourdes”

Recentemente Adua Del Vesco ha rivelato di aver attraversato un periodo molto buio e di essere salva grazie ad un miracolo.

Adua Del Vesco in queste prime settimane di partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘ ha vissuto e fatto vivere delle emozioni profonde. La prima occasione è stata quando ha parlato apertamente della malattia che l’ha colpita un paio di anni fa. L’attrice, infatti, si è ammalata di anoressia ed ha rischiato anche di morire. Tutto è cominciato con una forte depressione nata dopo la morte del produttore Teodosio Losito, il primo a credere in lei.

In quel periodo Adua è arrivata a pesare 34 chili, un peso pericolosamente basso, specie per una donna matura che è alta 1,70 metri. Grazie alla vicinanza dei familiari e alle cure effettuate in varie cliniche specializzate, Adua è riuscita ad uscirne. L’attrice siciliana, però, ci tiene a precisare che la sua guarigione non sarebbe stata possibile senza l’aiuto della Madonna di Lourdes.

Adua Del Vesco: “La Madonna mi ha salvato”

L’attrice racconta a ‘Nuovo’ che un giorno i medici hanno detto a lei ed ai genitori che c’erano scarse probabilità che guarisse. Adua ha parlato del suo problema con un’amica, la quale l’ha invitata ad andare a Lourdes per chiedere la grazia. Inizialmente era scettica, ma non vedeva altra possibilità, così ha deciso di seguire il consiglio: “Quando mi sono trovata davanti alla grotta di Massabielle tutto è cambiato. Il mio cuore si è riempito di dolcezza dopo un periodo di vuoto spirituale, ricominciavo a provare emozioni dimenticate”.

Adua precisa di non aver chiesto la guarigione, ma di essersi affidata alle cure della Madonna: “Mi sono umilmente affidata a lei, sicura che avrebbe compreso il mio dolore”. Già il giorno seguente l’attrice si sentiva rinnovata ed ha ripreso a mangiare, cominciando quel percorso che l’ha portata a guarire una volta per tutte. Adesso la sua fede è più salda che mai e la sta accompagnando in un processo di crescita personale e professionale: “Sono cambiata anche nel lavoro, nel senso che ho rifiutato delle proposte in attesa di occasioni importanti che mi aiutino a crescere professionalmente”.